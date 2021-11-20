20 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

США руками Киева упорно пытаются исключить Донецк и Луганск из процесса урегулирования, а на Россию навесить ярлык «агрессора» и представить внутренний конфликт с ДНР и ЛНР как международный конфликт с Россией, что прямо противоречит Минским соглашениям.

Светлана Шаповалова, , 12:28 — REGNUM Известие о том, что сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину», нашло отклик в социальных сетях. Из комментариев следует, что многие ещё помнят недавние слова президента России Владимира Путина, который, отвечая на вопросы журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина 13 ноября 2021 года, сказал, что «англосаксы хорошо поднаторели в провокациях».

Сенатор США Роберт Менендес Senator Bob Menendez

Как и закон о переходном периоде, который уже одобрен Веницианской комиссией, они направлены на выход Украины из Минских соглашений. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Венецианская комиссия Voe.int

«Готовится крупнейшая провокация в Донбассе, её руками Украины намерены провернуть США», — считает Алексей Шарон.

«У полосатых новая стратегия борьбы с Россией — придумывание санкций на будущее. Уже есть первые плоды: резолюция по выборам президента России в 2024 году и санкции на случай вторжения России в незалежную. Осталось дождаться, когда эти придуманные санкции будут вводиться заранее, не ожидая самих «выборов», «вторжений» и прочих «вражеских» вылазок Кремля против полосатых и их европейских сподвижников», — иронизирует N.

«Санкции вводились и вводятся против России из-за того, что она есть на белом свете. США на этом живут, создавая себе внешнего врага», — напоминает Пётр.

«А глава комитета по международным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес, не пояснил, зачем России вторгаться на Украину? Зачем России такая Украина, нищее, озлобленное, разрушенное и разорванное несостоявшееся государство, не способное к самостоятельному существованию, без содержания на балансе других государств?» — ставит вопросы Виктор Ростов.

«Очевидно, что Запад понимает, что никакого вторжения нет, кроме воспалённого сознания киевского режима. Во-вторых, Россия никуда никогда не вторгалась, странно, что такая теоретическая возможность вообще рассматривается. Видимо, чтобы не заниматься своими американскими проблемами. Россия всегда приходит на помощь легитимным властям по их просьбе, чтобы помочь», — заметил Константин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета по международным делам Роберт Менендес внёс текст поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Речь идёт о возможности введения ограничений против президента Владимира Путина, крупнейших банков, а также против госкомпаний и «Северного потока — 2». Санкции против России хотят ввести в случае «вторжения на Украину».

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

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О том, что Америка пытается «внушить чувство уверенности киевскому режиму, чтобы он отважился на проведение военной операции в Донбассе, подвигнуть его к этой войне», заявил российский президент Владимир Путин.

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