Красноярск, 20 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В столице Сирии Дамаске выступили Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Фирсова и Сибирский мужской хор. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Красноярского края, коллектив из Красноярска исполнил духовные и военно-патриотические произведения.

Правительство Красноярского края Сибирский мужской хор в Сирии

Концерт состоялся во Дворце Конгрессов Дамаска в рамках совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Арабской республики. Сирийские военные и местные жители, как отмечается, благодарили исполнителей из Сибири за высочайший профессионализм.

Кроме того, артисты дали отдельный концерт для российских военных, проходящих службу в этой стране.

«Также наша творческая делегация посетила Представительство Русской Православной Церкви в Дамаске. Там гости ознакомились с историей учреждения и исполнили церковное песнопение «Воскресение Христово видевше» музыка П. Чеснокова», — отметили в правительстве.