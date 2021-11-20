Москва, 20 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. По информации Телеграмм-канала «Mash», ранее скончавшийся народный артист России Валерий Гаркалин, в начале октября госпитализированный с COVID-19, умер из-за полиорганной недостаточности.

Цитата из к/ф «Ширли-мырли». Реж. Владимир Меньшов. 1995. Россия

«Валерий Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности», — говорится в сообщении «Mash».

Также уточняется, что, по данным Телеграмм-канала, 19 ноября состояние 67-летнего артиста постоянно ухудшалось и у него на фоне коронавирусной инфекции развился пневматоракс, после чего начали один за другим отказывать внутренние органы.

«Актёр умер в 00:30», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что народный артист России Валерий Гаркалин, которого в начале октября госпитализировали с коронавирусной инфекцией, скончался на 68-м году жизни.