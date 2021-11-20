Москва, 20 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Недопущение резких перепадов температуры и отказ от зарядки замёрзшего смартфона помогут не допустить преждевременного выхода устройства из строя. Об этом рассказал начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Смартфон

Эксперт объяснил, что больше всего от низкой температуры страдают дисплей смартфона и химический аккумулятор. Поэтому при переохлаждении устройства экран может начать мерцать.

При использовании смартфонов с IPS-дисплеями на морозе возможна некорректная работа дисплея. Также при холоде может неверно отображаться оставшийся заряд аккумулятора.

Верещагин порекомендовал в холодную погоду носить устройство во внутреннем кармане. При возвращении в тёплое помещение не стоит использовать внешние нагревательные элементы для обогрева смартфона. Также нельзя заряжать замёрзшее устройство из-за риска повредить аккумулятор и ухудшить его характеристики.