Вашингтон, 20 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Системный архитектор Марк Черни выпустил видео, в котором он рассказал о том, какие принципы легли в основу консоли PlayStation 5. Ролик был опубликован 19 ноября на YouTube-канале издания Wired.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Черни, в частности, рассказал о модулях консоли: графическом процессоре, аудиокарте, реализующей 3D-звук, контроллере и т.д. Эксперт отметил, что ключевым модулем PS5 является SSD-накопитель, и сообщил, что новую технологию усиленно продвигал глава Epic Games Тим Суини. Он также дал понять, что новую консоль Sony в значительной степени разрабатывала с учётом особенностей «движка» Unreal Engine 5 и пожеланий Epic Games.

Напомним, PlayStation 5 вышла в продажу в Японии и США 12 ноября 2020 года, в других регионах — 19 ноября 2020-го. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony открыла в EC первый магазин PlayStation Direct, в котором желающие приобрести консоль могут купить её напрямую у компании.