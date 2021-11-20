Москва, 20 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В 2022 году Россия сможет выпустить 2 млрд доз вакцин от COVID-19. Об этом 20 ноября заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

"У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в 2 млрд (доз вакцины — ред.)», — сказал он.

Также глава Минпромторга России уточнил, что в настоящее время в стране введено в гражданский оборот более 100 млн комплектов вакцин.

«Это и двухкомпонентный «Спутник V», и лайт (препарат «Спутник Лайт» — ред.), и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. И до конца года будет произведено всего 300 млн доз», — пояснил Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 37120 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.