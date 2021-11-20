Красноярск, 20 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 145 564. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 703 жителей.

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По данным портала «Стопкоронавирус», выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 129 230 человек. Скончались 7160 пациентов, в том числе 31 за последние сутки.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 061 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 414 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 4 235», — добавили в оперштабе.