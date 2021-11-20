Ванкувер, Канада, 20 ноября 2021, 11:40 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» переиграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.
В составе «Кэнакс» шайбы забросили шведский защитник Оливер Экман-Ларссон (14-я минута, в большинстве), Кайл Берроуз (24-я) и Конор Гарланд (27-я, в большинстве).
У «Виннипега» голы забили датский форвард Николай Элерс (25-я) и Пьер-Люк Дюбуа (57-я, при игре 6×5).
Отметим, в следующем матче «Ванкувер» 22 ноября встретится на домашнем льду с клубом «Чикаго Блэкхоукс», а «Виннипег» днем позже также примет у себя команду «Питтсбург Пингвинз».