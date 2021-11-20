Москва, , 11:40 — REGNUM Советский и российский актёр, театральный педагог, народный артист России Валерий Гаркалин скончался в возрасте 68 лет в Москве от COVID-19.

Цитата из к/ф «Ширли-мырли». Реж. Владимир Меньшов. 1995. Россия

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве и после окончания средней школы, по настоянию отца, работал слесарем на заводе. После прохождения службы в армии поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, которое окончил в 1978 году.

Затем выпускниками курса был создан театр на колёсах «Люди и куклы», который приписали к Кемеровской филармонии и в котором участвовал и Гаркалин, объездивший с ним весь СССР. Через шесть лет актер покинул театр и работал в Центральном театре кукол у Сергея Образцова.

В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа (курс Вячеслава Шалевича). В период с 1988 по 2001 был актером Московского академического театра сатиры (главный режиссер в 1957—2002 годах — Валентин Плучек), где играл в таких спектаклях, как «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя (Хлестаков), «Укрощение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира (Петруччо), «Трехгрошовая опера» по пьесе Бертольта Брехта (Пичем) и др.

Также участвовал в различных антрепризных спектаклях и стал широко известен, как киноактер. Первой большой ролью в кино для него стала роль Алексея Грекова «Катала» (1989), а всенародную известность принесли роли братьев-близнецов Шниперсона, Кроликова и Алмазова в комедии «Ширли-мырли» (1995). Кроме того, актер исполнил роли Николая Крышкина в фильме «Бедная Саша» (1997, Тигран Кеосаян), Кромина в комедийной мелодраме «Ландыш серебристый» (2000, Тигран Кеосаян) и др.

Помимо того, участвовал в озвучивании нескольких анимационных фильмов и записи нескольких аудиокниг («Сон смешного человека» Федора Достоевского, «Белые одежды» Владимира Дудинцева и др.). С 2002 года Валерий Гаркалин преподавал в ГИТИСе, где являлся профессором кафедры эстрадного искусства и руководитель мастерской. В 2008 году был удостоен звания народного артиста России, являлся членом Союза театральных деятелей РФ.

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