Москва, , 00:01 — REGNUM Можно ли к нулевой смертности на дорогах?

Всемирный день памяти жертв ДТП имеет плавающую дату и приурочен к третьему воскресенью ноября. В 2021 году он приходится на 21 ноября. Проблема дорожно-транспортных происшествий актуальна во всех странах. Однако в России она имеет особенную важность: в нашей стране один из самых высоких показателей смертности на дорогах в Европе. Кроме того, большинство жертв аварий на дорогах относятся к самому продуктивному возрасту, и в большинстве случаев они оставляют после себя разбитые горем семьи. А еще именно дорожно-транспортный травматизм, по данным ВОЗ, является ведущей причиной смертности среди детей и молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет.

Мужчина 35 лет с опытом вождения 5−10 лет, возвращающийся зимним вечером с работы

По итогам 9 месяцев 2021 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 96 314 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и постарадали люди. В данных ДТП погибло 10 516 человек и получили ранения 121 573 человека. Это говорит о том, что одна из 9 автомобильных ДТП в России приводит к гибели людей. Кто же чаще всего становится жертвами аварий?

У типичной жертвы ДТП в России мужское лицо. Объясняется это просто. Статистика показывает, что мужчины чаще женщин становятся жертвами ДТП. Мужчины больше склонны к риску и чаще, чем женщины, нарушают правила дорожного движения. Из-за агрессивного стиля вождения риск мужчины попасть в аварию в четыре раза выше, чем у женщин. Смертельных исходов в ДТП с участием мужчин в 10 раз больше, чем с участием женщин.

Средний возраст водителя, попавшего в ДТП, — от 30 до 40 лет. По вине таких автовладельцев случается четверть всех аварий. При этом только 40% от всего количества ДТП приходится на неопытных водителей со стажем до пяти лет. Как правило, те, кто сел за руль недавно, ездят аккуратнее. Чаще же происшествия случаются с теми, у кого водительский стаж от пяти до десяти лет. А каждый четвёртый погибший на дороге на совести пьяного водителя.

Самое опасное время на дороге — вечер и ночь, а самый опасный период года — осень и зима. Сказываются недостаток освещения и природные осадки, ухудшающие сцепление с дорожным покрытием. Аварии с самыми тяжёлыми последствиями происходят обычно с 20 до 21 часов. Улицы становятся свободнее от автомобилей, это приводит к иллюзии того, что можно нарушить скоростной режим без последствий. К сожалению, в России всё ещё много дорог, не освещённых в тёмное время суток. Такая простая мера, как установка фонарей, могла бы существенно сократить количество погибших.

Однако опасны как для себя, так и для окружающих не только те, кто находится в неадекватном состоянии или переоценил свои умения управлять автомобилем. По данным недавнего опроса ГИБДД, водителей, которые не пристёгиваются — 20%. Не пользуются детскими креслами треть родителей. При аварии пассажиру физически невозможно удержать не пристегнутого ребёнка — его вес из-за ускорения увеличивается в несколько десятков раз: ребёнок, который весит 5 кг, в момент удара может весить почти сто. Риск получить травму у не пристегнутого водителя почти 50%. Как это ни странно, многие водители до сих пор игнорируют ремни и детские кресла. Всё это говорит о необходимости повышать общий уровень знания правил безопасности и понимания возможных последствий их нарушения.

«В России созданы все законодательные предпосылки для обеспечения безопасности за рулем: необходимо соблюдать скоростной режим, обязательно применение ремней безопасности, детских кресел, для мотоциклистов — шлемов. Проблема не в отсутствии законодательного регулирования, а в отношении граждан к правилам и нормам безопасности — даже рискуя получить штраф, а может и погибнуть в ДТП, водители садятся за руль не пристегиваясь, родители — не используют детское кресло, чтобы защитить собственного ребенка, человек в состоянии алкогольного опьянения за рулём надеется, что «пронесет». Безопасность на дороге начинается с уважения к правилам дорожного движения, а так же с понимания, как хрупка человеческая жизнь и осознания причинно — следственной связи между нарушением правил и ее утратой», — отметила генеральный директор общественной организации «Союз безопасности дорожного движения"Светлана Заболоцкая.

От чего зависит тяжесть ДТП?

Правила дорожного движения недвусмысленно запрещают нарушения скоростного режима. Однако некоторые водители разгоняются и до 243 километров в час. Это нарушение на Крымском мосту зафиксировала камера фиксации скоростного режима.

Скорость — это главный фактор тяжёлых последствий автомобильной аварии. Москвичи до сих помнят жуткую аварию на Садовом кольце с блогером Эдвардом Билом, которая, помимо лобового столкновения, вызвала ещё несколько аварий и транспортный коллапс в центре города. И статистика подтверждает, что самые страшные аварии происходят на загородных трассах, где можно развить немалую скорость.

По данным ВОЗ, риск гибели участников аварии с ростом скорости транспортного средства растет не пропорционально, а намного быстрее: так при столкновении на 30 км/ч погибнет один из десяти участников ДТП, на скорости 40 км/ч — половина участников, а на скорости 80 км/ч — только 1,5 человека из 10 выживут.

Автоэксперт, специалист по вопросам безопасности дорожного движения Александр Радченко заявил: «Мы провели независимое исследование: сопоставили аналитику, смоделировали алгоритмы поведения участников дорожного движения при ДТП на разных скоростях — результаты говорят сами за себя: если снизить порог ограничения максимальной скорости — шансы на выживание в ДТП намного выше, как у водителей, так ‑ и тем более — у пешеходов. Скорость — основной фактор, влияющий как на количество ДТП, так и на смертность в ДТП».

Приводит к аварии невозможность быстро отреагировать на дорожную обстановку на высокой скорости: чем она выше, тем меньше времени на это дается. Время реакции водителя на опасность (то есть с того момента, как он заметил препятствие, до начала воздействия на тормоз или руль) в среднем — 0,8−1,0 с. Но при скорости 60 км/ч машина проедет за это мгновение 16 метров, а при 80 км/ч — уже 22 метра. Места для спасительного манёвра остаётся на четверть меньше. При этом на высокой скорости и тормозной путь значительно увеличивается: если при движении со скоростью 60 километров в час требуется тормозной путь около 40 метров, то уже при движении со скоростью 80 километров в час тормозной путь он будет длиннее минимум на четверть — 50 метров и более.

Кроме прочего, по законам физики, если на скорости около 40 километров в час водитель видит перед собой дорогу панорамно, то на 70 километрах в час он видит только полоску не намного шире дорожного полотна.

Для контроля за соблюдением скоростного режима устанавливают дорожные камеры. Но по данным РОМИР, 79% водители сбрасывают скорость до положенной только под камерами. Описанный эффект называется «эффектом кенгуру». С этим опасным социальным явлением во всем мире борются с помощью установки «камер» на среднюю скорость. Метод позволяет выровнять в целом скорость дорожных потоков в зоне контроля, на корню устраняет желания некоторых водителей «поиграть в шашечки» или погонять на перегонки, гармонизирует скорость дорожного потока. Водители реже водят агрессивно на участках с контролем скорости, а поэтому там, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%, в то время как на других участках, в том числе оборудованных камерами на «мгновенную» скорость, этот показатель не превышает 15−20%.

Что мы можем сделать уже сегодня

Так можно ли бороться со смертями на дорогах? Среди наших европейских соседей есть немало стран, которые добились больших успехов в этом. В Швеции смертность из-за дорожно-транспортных происшествий сократилась более чем вдвое, с 7 смертельных случаев на 100 000 человек до 2,5−3. Здесь действует международная программа VisionZero, направленная на повышение безопасности дорожного движения и снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Философия того, что жертвы ДТП — это неприемлемое явление, понемногу распространяется за пределы этой северной страны. Гибель людей и тяжёлый травматизм перестаёт быть в сознании людей неизбежным злом, которое сопутствует автомобилизации. Ответственность за аварийность ложится в первую очередь на проектировщиков городской инфраструктуры.

Власти Лондона также собираются полностью избавиться от смертельных автомобильных аварий к 2041 году, как минимум, в английской столице. Радикальное улучшение дорожной обстановки в Британии достигнуто комплексом мер: это высокие штрафы за пользование мобильным телефоном за рулём, ограничение максимальной скорости для городских районов до 30−40 миль в час (на некоторых дорога вокруг школ — до 20 миль в час). Заметную роль играет интенсивное использование систем ФВФ на дорогах. При сравнительно небольшой площади этой страны, она является четвертой по порядку в списке стран, с максимальным числом используемых на дорогах камер ФВФ. Причем здесь используют и камеры на мгновенную, и камеры на среднюю скорость.

В России вместо нулевого уровня используется допустимый параметр социального риска, который составляет 4 смертельных случая на дорогах на 100 000 населения. Это целевой показатель Стратегии безопасности дорожного движения РФ, которого планируют добиться на дорогах к 2030 году. Пока он выше в 3−4 раза. Динамика снижения количества смертей остаётся медленной: дату достижения целевого показателя социального риска уже переносили один раз с 2024 на 2030 год. Получится ли выполнить задачу в эти сроки зависит от эффективности мероприятий, которые будут предприниматься.