Курган, , 11:39 — REGNUM В Кургане на улице Омской обнаружен ангар, в котором хранили и сжигали медицинские отходы с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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В ангаре утилизацией отходов занималось ООО «Новая экологическая компания». Прокурорская проверка показала, что данный объект не поставлен на учёт, как негативно влияющий на окружающую среду. Также у ООО отсутствовали документы, позволяющие осуществлять подобную деятельность на территории ангара, были допущены и другие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Курганской природоохранной прокуратурой возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»), которые направлены в Роспотребнадзор. В адрес директора ООО «Новая экологическая компания» прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года природоохранной прокуратурой региона были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства в деятельности ООО «Центр утилизации медицинских отходов» («ЦУМО»). В областной прокуратуре отмечают, что «Новая экологическая компания» передавала отходы на утилизацию в ООО «ЦУМО», деятельность которого по решению суда была сперва приостановлена на 90 суток, а настоящее время прекращена.

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