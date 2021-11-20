Москва, , 11:30 — REGNUM Вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» с узловым модулем «Причал» на стартовую площадку космодрома «Байконур» назначен на 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru

Государственная комиссия приняла решение о вывозе ракеты на старт после завершения обей сборки. Проведённые испытания подтвердили готовность ракеты к вывозу на стартовый комплекс.

Запуск запланирован на 24 ноября 2021 года. Грузовой корабль «Прогресс М-УМ» доставит на Международную космическую станцию узловой модуль «Причал», а также около 700 кг грузов.

«Причал» станет последним новым модулем в составе российского сегмента МКС. Узловой модуль оснащён портами для приёма кораблей серии «Прогресс» и «Союз». «Причал» будет состыкован с многофункциональным модулем «Наука», включённым в состав МКС летом 2021 года.

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