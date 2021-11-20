Калуга, 20 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 210 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 ноября. Днём ранее, 19 ноября, в регионе было зарегистрировано 213 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительный результат теста на коронавирус подтверждён у 57 101 человека, 53 646 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 973 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.