Улан-Удэ, , 11:20 — REGNUM В Бурятии правоохранители пресекли «сходку» лидеров и активных участников уголовно-криминальной среды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Криминальная «сходка» в Бурятии Цитата из видео МВД Бурятии

Операция была проведена вечером 18 ноября сотрудниками уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии.

«Более 30 человек доставлены в полицию, поставлены на соответствующие учеты. Ряд из них освидетельствованы на наличие алкогольного и наркотического потребления, проведены профилактические беседы», — отметили в ведомстве.

Администратора заведения, в котором происходило мероприятие, привлекли к ответственности за нарушений ограничений, введённых указом главы региона.