Улан-Удэ, 20 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители пресекли «сходку» лидеров и активных участников уголовно-криминальной среды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Цитата из видео МВД Бурятии Криминальная «сходка» в Бурятии

Операция была проведена вечером 18 ноября сотрудниками уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии.

«Более 30 человек доставлены в полицию, поставлены на соответствующие учеты. Ряд из них освидетельствованы на наличие алкогольного и наркотического потребления, проведены профилактические беседы», — отметили в ведомстве.

Администратора заведения, в котором происходило мероприятие, привлекли к ответственности за нарушение ограничений, введённых указом главы региона.