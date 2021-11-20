20 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Британцы обсудили в Twitter арест и возвращение в тюрьму убийцы-педофила Колина Питчфорка спустя два месяца на свободе.

Джейн Спай, , 12:28 — REGNUM В Великобритании арестовали и вернули в тюрьму убийцу-педофила Колина Питчфорка, который был выпущен на свободу всего два месяца назад. Причиной для возвращения стало повышение беспокойства персонала общежития, куда он был помещен, о некоторых элементах его поведения. Как сообщают BBC, он был арестован в пятницу, 19 ноября, за нарушение условий УДО. Тем не менее новых преступлений он не совершил, и оснований предполагать их совершение в будущем также нет.

Луи Финсон. Убийство невинных детей

Представитель службы УДО заявил: «Защита общества — наш приоритет. Когда преступники нарушают условия их выпуска и потенциально представляют повышенный риск, мы, не сомневаясь, возвращаем их к заключению».

Комментаторы написали, что комиссия по УДО вновь не справилась со своей задачей, потому что повелась на ложь от профессионального лжеца.

«Какой сюрприз. Комиссия по УДО опять попалась на пустую болтовню об «угрызениях совести», которые легко сыграть, и поставила печать на решении об освобождении убийцы детей. Некоторые люди никогда не должны выйти из тюрьмы. Тут вина лежит на судье, который назначил наказание, и комиссии по УДО», — отметила @FionaLegal.

«Кто эти люди в комиссии по УДО? Эти «эксперты» определяют, что такой извращенец, как Колин Питчфорк, может быть безопасен для людей. Он извращенец, и никакая реабилитация не изменит этого представления», — написал @sandieshoes.

Некоторые пользователи не поняли, почему Питчфорка изначально выпустили. В комментариях объяснили выпуск преступника тем, что судебная система в стране не работает и вообще не заботится о безопасности людей.

Колин Питчфорк

«Почему его выпустили?» — спросила @Chamaerion.

«Почему его вообще выпустили?» — спросил @8rthur2019.

«Потому что систему правосудия не волнует безопасность и благополучие девочек-подростков. Комиссия по УДО сказала, что он соответствовал всем критериям для того, чтобы выйти из тюрьмы на условиях. Люди, которые совершали такие вещи, никогда не должны быть на свободе. Надеюсь, что его арестовали за то, что он не отметился, и что он не причинил никому вреда», — прокомментировала @Elladora_Hooch.

Часть пользователей не согласилась, они считают, что арест Питчфорка показывает, что за ним действительно следят, и это хорошая работа пробационных служб.

«Невозможно знать, как кто-либо будет вести себя после выхода на свободу, пока его не выпустят. Именно поэтому в таких случаях назначаются строгие условия и пристальное наблюдение. Похоже, что служба по УДО хорошо работает», — написал @Ben_Goodhind.

«По крайней мере, видно, что следили за тем, как он выполняет условия. У него был шанс сейчас, больше его выпускать нельзя», — считает @jjlloyd36.

Некоторые пользователи рассказали, что им было страшно ходить по улице, зная, что Питчфорк на свободе, сейчас же они спокойны.

«Это хорошо. Оставьте его там. Я ходила с ужасающим чувством, зная, что его выпустили и он где-то недалеко. Дрожь пробегала по телу», — рассказала @summerteeeth.

В комментариях отметили, что в его возвращении за решетку нет ничего удивительного, такой исход был предсказуем.

«Абсолютно никто не знал, что так произойдет, да?» — прокомментировал @geoffhubbert.

«Вот это сюрприз, нет», — написала @debbieridley8.

Часть пользователей считает, что преступники не меняются, даже если они провели более 30 лет в тюрьме, потому что система не работает, исправления не происходит.

«Лучший предсказатель поведения в будущем — это поведение в прошлом», — отметил @LikeOldTat.

«Проблема в том, что многие люди хотят верить, почти на религиозном уровне, что тюрьма работает. Но это не так и не может быть так, когда карательные наказания, которые лежат в основе уголовно-исполнительной системы уголовного правосудия, выходят за рамки любого стремления к реформированию или исправлению», — считает @FrankLatta2.

Ряд комментаторов отметил, что Питчфорка нельзя было выпускать и решение о его возвращении правильное вне зависимости от того, какое именно условие он нарушил.

«Его изначально не надо было выпускать», — написала @Mrs_JimmyG.

«Правильно. Не знаю почему. И не хочу знать почему. Неинтересно вообще, что он сделал. Главное, что он вернулся в тюрьму», — добавил @PhilKni48351065.

«А в чем нарушение? Нет преступления, лишь беспокойство о его поведении. Зачем тогда было его выпускать? Человек представлял и представляет опасность, зачем его надо было отпускать? Глупое решение об УДО», — считает @BOBTAYL01081689.

Пользователи напомнили, что некоторые политики, в том числе лидер Лейбористской партии Кир Стармер, считали, что освобождение Питчфорка было правильным решением. Они поинтересовались, что теперь эти политики думают, и призвали их уйти в отставку.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер Rwendland

«Все некомпетентные оппозиционеры в комиссии по УДО, которые считали, что его освобождение было хорошей идеей, должны быть уволены», — написал @jparry1975.

«Что теперь чувствует Стармер, зная, что убийца двух детей Колин Питчфорк был арестован и возвращен в тюрьму, спустя два месяца после того, как Стармер сам заявил, что он должен быть выпущен на свободу», — поинтересовался @Short2Cjs.

Напомним, Колин Питчфорк в 1980 году изнасиловал и убил двух девочек, он был приговорен к пожизненному лишению свободы. Он провел в тюрьме 33 года. Окончательное решение об освобождении Питчфорка было принято в июле 2021 года после обжалования.

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