Киев, , 11:16 — REGNUM Украинские чиновники, своевременно не закачавшие голубое топливо в подземные газовые хранилища страны и не сделавшие необходимые запасы углы, искусственно создали на Украине энергетический кризис. Об этом 20 ноября заявила бывший премьер-министр страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

Тимошенко Nbnews.com.ua

«Этот кризис создан искусственно. Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы. Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан», — сказала она.

Также Тимошенко добавила, что, по ее мнению, в настоящее время украинские чиновники «встали на колени» перед Белоруссией и просят у властей этой республики дать Киеву «аварийные перетоки».

«Если только будет — 10 градусов и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы. И поэтому я хочу сказать, что энергетический кризис создан», — уточнила лидер партии «Батькивщина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соглашение о партнёрстве и сотрудничестве в космической сфере подписали Канада и Украина.