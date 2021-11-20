Омский район, Омская область, 20 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Омской области вынесли приговор 46-летнему жителю посёлка Лузино, которого обвиняли в публичном оправдании терроризма. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Erich Ferdinand Террор

Год назад, осенью 2020 года мужчина в соцсети разместил комментарий с оправданием действий террориста во Франции, в результате чего погиб преподаватель колледжа. Как отмечается, комментарий был доступен неограниченному кругу лиц.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября 2020 года террорист убил и обезглавил преподавателя колледжа в коммуне Конфлан-Сент-Онорин во Франции, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

Читайте также: Во Франции задержали ещё пять человек по делу об убийстве учителя