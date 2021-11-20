Нью-Йорк, США, , 11:05 — REGNUM Для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины осталось немного времени и потому США и их союзникам нужно ускорить принятие мер для ее сдерживания. Такое предупреждение высказали представители американской разведки, об этом 20 ноября сообщает газета New York Times со ссылкой источники.

Угроза Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР

По словам чиновников из США, которые приводит издание, Москва на данный момент не приняла решение о том, что она намерена делать с войсками, якобы собранными ею у границ Украины, однако Вашингтон оценивает эту ситуацию, как серьезную.

«Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы», — говорится в материале издания.

Также указывается, что глава Национальной разведки США Эврил Хейнс на нынешней неделе приезжала в Брюссель, чтобы сообщить послам НАТО о возможности «военного вторжения» России на территорию Украины.

При этом отмечается, что информированные чиновники утверждали, что увеличивающаяся озабоченность стран Запада по поводу действий РФ была на этой встрече одной из наиболее обсуждаемых «краткосрочных угроз».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что власти России надеются на то, что США окажут влияние на Украину, чтобы Киев выполнял свои обязательства в рамках минских договорённостей.