20 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

ЕС нужно, чтобы США не втягивали его в ненужные конфликты с Пекином и Москвой. Страны Центральной и Восточной Европы играют важнейшую роль во всем этом. Если Евросоюзу и Москве удастся предотвратить их игру на стороне Вашингтона и Лондона, можно будет в перспективе начать диалог о демилитаризации этого региона. А уж где именно в Центральной и Восточной Европе следует провести «мысленную границу», ЕС и Россия всегда договорятся.

Станислав Стремидловский, , 12:24 — REGNUM



Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе начинает меняться. Как сообщил штаб Пограничной службы Польши, им получено письмо от белорусских коллег относительно пункта пропуска «Брузги — Кузница». В нем «белорусская сторона заявляет, что там больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских пограничников». Минск заявляет, что часть мигрантов поместили в транспортно-логистический центр, а остальные вылетели обратно в Ирак. Это говорит о том, что миграционный кризис, возможно, начал рассасываться. А чего ждать по его итогам Варшаве?

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на следующей неделе собирается в турне по Европейскому союзу, чтобы, как пояснил официальный представитель правительства Петр Мюллер, переговорить о ситуации как на польско-белорусской границе, так и в Центрально-Восточной Европе в целом. Однако вряд ли только это будет предметом заботы Моравецкого. Варшаве никак не удается получить согласие Брюсселя на выделение ей до конца этого года авансового платежа в размере 4,7 миллиарда евро из бюджета европейского Фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса. Поскольку Европейская комиссия никак не утвердит польский Национальный план реконструкции (KPO). На этот процесс негативно влияет, пишет газета Rzeczpospolita, «внутренний клинч в свете возможных изменений судебной системы, так, президент Польши Анджей Дуда имеет свое мнение относительно устройства Верховного суда, которое отличается от того, что ранее заявляло руководство правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) и министр юстиции Збигнев Зёбро. По нашей информации, ситуация вокруг переговоров по KPO усугубилась недавним обращением Зёбро в Конституционный трибунал Польши по поводу решения Европейского суда по правам человека, согласно которому Варшава должна незамедлительно восстановить независимость Национального совета судей».

Европейский Союз и двенадцать стран-участниц «Инициативы трех морей» Jacbourg

Более того, уже через два месяца Еврокомиссия может пойти на задействование против Польши механизма обусловленности, который ставит условием выделения средств из европейского Фонда восстановления экономики и бюджета ЕС необходимость соблюдать принцип верховенства права. Учитывая, что польская экономика переживает серьезный кризис, в стране бушует инфляции и стремительно растут цены, с таким ударом «Праву и Справедливости» справиться будет крайне трудно. Некоторые идеологи правящей партии считают, что такое поведение Брюсселя говорит о желании провести в Польше мягкий политический переворот и добиться досрочного отстранения PiS от власти. Так это или нет, сказать трудно. Но фактом является и то, что падение «Права и Справедливости» и приход ей на смену проевропейской оппозиции решил бы очень многие проблемы нынешнего руководства Евросоюза. В этой ситуации Варшава настороженно воспринимает контакты между Берлином — Парижем — Минском — Москвой, подозревая, что стороны выходят на договоренности не только по миграционному кризису, но и чему-то большему. Как отмечает ведущий польский аналитик Марек Будзиш, «наша «победа» означает поражение Лукашенко, что может повлечь за собой замену его белорусской элитой, поддерживаемой Москвой», и тогда «нам пришлось бы иметь дело с качественно иной ситуацией за пределами нашей восточной границы».

Марек Будзиш. Польский аналитик Цитата из: Marek Budzisz: Państwa buforowe w Europie Wschodniej. Marek Budzisz: Państwa buforowe w Europie Wschodniej. 2019

Правящая партия в этой ситуации делает контрход, активизируя контакты с западными странами, отстоящими от Европы, то есть США и Великобританией. Хотя между американским и британским подходами прослеживается определенная разница. Вашингтон, на наш взгляд, скорее, старается держать руку на пульсе и анализировать ситуацию на белорусско-польской границе, воспринимая ее как «помеху» для разыгрывания игры на украинском плацдарме. Так, на днях в Варшаве побывала директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс. Это был незапланированный визит, так как Хэйнс отправилась в Европу, чтобы в Брюсселе, как пишет The New York Times, проинформировать «послов НАТО о выводах американской разведки о ситуации и возможном военном вмешательстве России на Украине» и «подтолкнуть европейские страны к сотрудничеству с Вашингтоном в разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Москвы». Что касается Великобритании, то Лондон открыто заявляет о действиях на польско-украинском плацдарме, объединяя Польшу и Украину в единое оперативное целое. Этому была посвящена недавняя поездка в Варшаву министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, заявившего не только о направлении 150 британских инженеров на польско-белорусскую границу, но и участии ВПК Великобритании в реализации NAREW, «самой масштабной и сложной программе модернизации в истории польских вооруженных сил», которая решает задачи создания системы противовоздушной обороны Польши. Также возможно, что в будущем британские военные захотят сменить своих американских коллег, которые на временной основе сейчас размещаются на польской территории.

В этом контексте польские аналитики обратили внимание на слова российского президента Владимира Путина, сказанные им во время выступления на расширенном заседании коллегии МИД России. По мнению аналитика Центра восточных исследований Витольда Родкевича, «Москва говорит о том, что она называет необходимостью адаптироваться к реалиям так называемой архитектуры европейской безопасности» и «хочет убедить Запад принять ее постулат о том, что во имя стабилизации и улучшения отношений с Россией тот должен признать регион Центральной и Восточной Европы буферной российской зоной». Пожалуй, тут с польским экспертом согласиться можно, но не потому, что этого так уж «хочет» Москва и «говорит» Путин. Создание силами ЕС и России новой архитектуры европейской безопасности — это объективный процесс. По мере того, как Евросоюз будет обретать стратегическую автономию в сферах обороны и безопасности, будет минимизироваться роль НАТО как альянса с доминирующим влиянием американцев. ЕС нужно, чтобы США не втягивали его в ненужные конфликты с Пекином и Москвой. Страны Центральной и Восточной Европы играют важнейшую роль во всем этом. Если Евросоюзу и Москве удастся предотвратить их игру на стороне Вашингтона и Лондона, можно будет в перспективе начать диалог о демилитаризации этого региона. А уж где именно в Центральной и Восточной Европе следует провести «мысленную границу», ЕС и Россия всегда договорятся.