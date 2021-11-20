Москва, , 11:04 — REGNUM Народный артист РФ Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский 20 ноября ТАСС.

Скорбь Зоя Емельянова © ИА REGNUM

«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — заявил Заславский.

Гаркалин был госпитализирован в одну из московских больниц с COVID-19 5 октября 2021 года. Позже актёр был переведён в реанимационное отделение в связи с ухудшением состояния.

Валерий Гаркалин окончил Музыкальное училище Гнесиных в 1978 году, после чего служил в театре на колёсах «Люди и куклы» и Центральном театре кукол. В 1988 году Гаркалин окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа.

Гаркалин играл в Театре сатиры, театре-студии «Человек», Московском театре им. Пушкина. Также актёр являлся профессором ГИТИСа, где руководил мастерской Факультета эстрады.

На счету Гаркалина и множество ролей в кино и на телевидении, включая фильмы «Ширли-мырли» и «Ландыш серебристый». В 2000 году актёру присвоено звание «Заслуженный артист Российской федерации», в 2008 году — «Народный артист Российской федерации»