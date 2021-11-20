Красноярск, 20 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 703 (темп прироста 0,5%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 145 564. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Норильск и ЭМР (п. Тура).

Из 703 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 170 (темп прироста 0,4%), в Норильске — 50 (0,7%), в Шарыпово — 47 (1,6%), в Минусинске — 44 (0,7%), в Канске — 40 (0,8%), в Ачинске — 29 (0,4%), в Дивногорске — 21 (0,7%), в Лесосибирске — 15 (0,5%), в Енисейске — 11 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в ЭМР (п. Тура) — 27 (2,3%) Емельяновском — 23 (0,7%), Курагинском — 22 (0,8%), Шарыповском — 17 (1,8%), Шушенском — 16 (0,9%), Ужурском — 16 (0,8%), Северо-Енисейском — 16 (0,8%) и Сухобузимском — 16 (1,1%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4414 человек, снято с наблюдения — 4235. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 55 061 (+179) человек.

За последние сутки в регионе проведено 13 019 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 182 784.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 ноября в Красноярском крае прививку от коронавируса сделали 1 083 953 человека.