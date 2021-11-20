Донецк, , 10:36 — REGNUM На украинской территории Донбасса сегодня быть русским не просто невыгодно — страшно, убеждён заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Артём Тимченко. Его слова цитирует канал каналу «Донбасс решает».

Вячеслав Тихонов в роли штандартенфюрера Штирлица Цитата Семнадцать мгновений весны (телефильм), реж. Татьяна Лиознова 1971 по 1973 год

"Сейчас мы имеем целую кучу «Штирлицев», которые проживают на той стороне. Не показывают своей русскости они дабы избежать серьезных проблем. Потому что в Мариуполе, где ожидают сепаратизма, за футболку «СССР» убьют по дороге — до тюрьмы не доедете» — рассказал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина выходит из Минских соглашений, принимая закон о переходном периоде, который уже одобрен Веницианской комиссией. Документ, в частности, ограничивает права жителей Донбасса на передвижение.

Документы, удостоверяющие личность и выданные местными органами власти, а также российские паспорта считаются недействительными и не дают права на въезд на «временно оккупированные территории» и выезд с них, а также на пересечение государственной границы Украины.

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