Лондон, 20 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, в качестве знака протеста против действий китайских властей в области прав человека, рассматривает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 20 ноября сообщает газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По информации здания, в настоящее время в британском правительстве идет «активная дискуссия» на тему того, нужно ли Британии последовать примеру США, ранее объявивших о возможности бойкота со своей стороны.

Также указывается, что глава МИД Великобритании Элизабет Трасс выступает в поддержку такой возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что администрация США может устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая в период с 4 по 20 февраля 2022 года, а Параолимпийские игры — с 4 по 13 марта.