Барнаул, 20 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 20 ноября прививки от коронавируса получил 959 181 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 12 213 человек. Такие данные приводит оперштаб.

PATH global health Вакцинация

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Из общего числа привитых 128 089 жителей региона получили первую прививку (+3476 за сутки).

Число полностью привитых граждан составляет 795 550 человек (+6769 за сутки получили вторую инъекцию или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 35 542 ревакцинированных (+1968 сутки).

Как сообщалоИА REGNUM, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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