Пермь, , 10:20 — REGNUM В Перми местные жители вступились за 93-летнюю женщину и её дочь, выселяемых из квартиры. Об этом пишут СМИ.

Судебный пристав

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По данным издания properm.ru, гражданок выселяли из квартиры дома на улице 1-я Колхозная. Владелицей жилища была дочь старушки. Она перевезла свою мать на временную жилплощадь, а сама не захотела покидать квартиру. Поддержать её пришли порядка 20 пермяков. Выселение затянулось на несколько часов, но всё же произошло.

Один из адвокатов считает, что сделка по продаже квартиры не соответствовала закону. Якобы по некой схеме её купили за гроши. Также он полагает, что в Прикамье действует группа «чёрных» риелторов, которая «отжала» уже не одну квартиру.

По данным изданий, квартира женщины ранее была продана с торгов за долги. Отметим, что комментариев представителей службы судебных приставов пока нет.