Москва, , 10:18 — REGNUM Долговременное сотрудничество компании «Торговый Дом Ярмарка», с карельским Центром поддержки экспорта в рамках нацпроектов привело к тому, что в 2021 году компания была признана одним из лучших экспортеров в сфере агропромышленного комплекса среди малого и среднего предпринимательства в СЗФО. Сейчас она отправляет крупы из экологически чистого региона — Карелии — в 19 стран. Историю успеха 19 ноября опубликовал сайт Российского экспортного центра (РЭЦ).

Компания «Торговый Дом Ярмарка», которой уже более четверти века и которая начинала с оптовой продажи фасованных круп, сейчас использует в «Лаборатории вкусов» опыт поваров уровня «Мишлен» для создания продуктов для правильного питания, ингредиентов для кулинарии, сложных блюд и смесей.

В России в супермаркетах их продукцию можно найти под брендами Yelli, Bravolli, «Ярмарка», «Готово!». Это крупы (в том числе черный рис и зеленая гречка), смеси для приготовления, например, ризотто, детских каш с сухофруктами, а также супы быстрого приготовления.

«Торговый Дом Ярмарка — это создатель новых и ярких эмоций в продуктах питания. Инновационные подходы деятельности позволяют занимать лидирующие позиции не только в России, но и завоевывают любовь зарубежных покупателей», — отмечает генеральный директор компании Наталья Соколова.

По её словам, темпы ежегодного роста продаж составляют около 15%. Сейчас смесями для приготовления сложных блюд под брендом Yelli интересуются покупатели из Европы.

«Российский экспортный центр и ЦПЭ Карелии в разных форматах помогают нашей компании расширять экспортный потенциал. Мы получаем господдержку на возмещение части затрат на транспортировку экспортной продукции, на сертификацию на внешних рынках, регистрацию товарных знаков.

В непростых условиях пандемии РЭЦ и ЦПЭ оказывают содействие в софинансировании участия нашей компании в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Ярким примером такого взаимодействия является организация стенда на ведущей международной выставке продуктов питания и напитков Anuga 2021 в Германии», — рассказывает руководитель направления по работе с государственными структурами по субсидированию и финансированию Юрий Рощин.

В 2022 году «Ярмарка» планирует выход на европейские рынки с продуктом, полностью адаптированным под рынки ЕС. Под эти цели в компании открыт проект по адаптации продукта. Заключение контрактов планируется со странами Прибалтики, Германией и Австрией.

«Центр поддержки экспорта Республики Карелия сотрудничает с ТД «Ярмарка» на протяжении всего времени своего существования. За этот период компания апробировала большинство услуг, предоставляемых в рамках государственной поддержки экспортной деятельности.

Как результат — расширение географии продаж, увеличение объемов продаж, что, безусловно, является стимулом для развития и диверсификации собственного производства компании. Достигнутые результаты в экспорте стали стимулом развития для начинающих экспортеров республики. Хочется пожелать ТД «Ярмарка» успехов в освоении новых зарубежных рынков, развития производства и процветания. Со своей стороны Центр поддержки экспорта готов оказывать всестороннюю помощь», — отметила руководитель ЦПЭ Карелии Ольга Захарова.

Напомним, Центр поддержки экспорта Карелии входит в единую систему продвижения экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ) и бесплатно помогает региональным производителям выходить на зарубежные рынки в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Поддержка экспортно ориентированных компаний осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».