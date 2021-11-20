Барнаул, 20 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 20 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6877 человек, причём 29 из них внесены в сводку за минувшие сутки. Суточный показатель выявленных зараженных повысился с 530 до 534 человек. Это один из рекордных показателей за всё время пандемии.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 98 778 человек. Вместе с тем новый вирус победили 69 748 человек (+538 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 774 (-36 за сутки), из них 305 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (20 584 человека, +94 за сутки) и ОРВИ (68 792 человека, +420 за сутки). Что касается заразившихся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки стало больше на 69 (всего 2973).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 9883 (+772 за минувшие сутки).

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