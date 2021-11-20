Балахна, Нижегородская область, , 10:17 — REGNUM В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадали 14 человек. Об этом 20 ноября сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Александр Азовцев.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня, 20 ноября, на 333 километре автодороги Нижний Новгород — Иваново в условиях снежной метели водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание в правый кювет по ходу своего движения по направлению в город Иваново. В автобусе находились 34 пассажира, 14 человек пострадало. На месте работают экстренные службы, сотрудники Госавтоинспекции», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Также ГИБДД обнародовало кадры с последствиями ДТП, на которых видно, что автобус лежит на боку в кювете, на месте аварии присутствует большое количество сотрудников экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что в Чебоксарах выясняют обстоятельства двух аварий с участием пассажирского транспорта — автобуса и троллейбуса.