Балахна, Нижегородская область, 20 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадали 14 человек. Об этом 20 ноября сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Александр Азовцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Сегодня, 20 ноября, на 333-м километре автодороги Нижний Новгород — Иваново в условиях снежной метели водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание в правый кювет по ходу своего движения по направлению в город Иваново. В автобусе находились 34 пассажира, 14 человек пострадало. На месте работают экстренные службы, сотрудники Госавтоинспекции», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Также ГИБДД обнародовало кадры с последствиями ДТП, на которых видно, что автобус лежит на боку в кювете, на месте аварии присутствует большое количество сотрудников экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что в Чебоксарах выясняют обстоятельства двух аварий с участием пассажирского транспорта — автобуса и троллейбуса.