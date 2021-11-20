Киев, , 10:17 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев COVID-19 на Украине достигло 3 322 308. 20 ноября об этом сообщает министерство здравоохранения Украины.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

За истекшие сутки на Украине было выявлено 18 250 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Среди этих случаев заболевших 1463 ребёнка и 380 медицинских работников.

Число летальных исходов от COVID-19 за сутки составило 664. Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции на Украине умерло 80 895 человек.

Максимум суточной смертности от COVID-19 на Украине пришёлся на 15 ноября. По итогам этих суток умерло 838 пациентов.

К 20 ноября полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 212 522 жителя Украины. Первый компонент вакцины получили ещё 98 794 человека.