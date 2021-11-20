Москва, 20 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Госдуме опасаются роста закредитованности граждан, большая часть средств заемщиков идет на обслуживание кредитов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия») видит перспективы в ограничении долговой нагрузки граждан.

«Сегодня уровень их закредитованности приближается к рискованному. Это уровень, когда заемщики тратят большую часть своих доходов не на продукты питания, промышленные товары, коммунальные и прочие услуги, а на обслуживание ранее взятых кредитов и займов», — отметил парламентарий.

По статистике Банка России, сегодня это вынужден делать каждый третий заемщик, привел цифры депутат.

«Больше всего тревожит то, что рост закредитованности не подкреплен ростом доходов граждан», — констатировал Бахарев.

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