Зеленогорск, Красноярский край, 20 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В городе Зеленогорске Красноярского края украли одноэтажный дом, который его хозяин ранее выставил на продажу. Подробности необычного преступления сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Главной управление МВД по Красноярскому краю Кража дома в Красноярске

Выяснилось, что проживающий в Москве собственник дома, выставил в сети объявление о его продаже. Заинтересовались покупкой несколько человек, однако сделка так и не состоялась. Позже один из родственников прибыл на участок и увидел вместо дома лишь фундамент со строительным мусором.

Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого, которым оказался ранее несудимый житель Зеленогорска 1992 года рождения.

«Злоумышленник изначально планировал приобрести дом для разбора. Но когда узнал, что собственник проживает в Москве, решил похитить постройку. Сотрудниками ОВД брус был изъят у зеленогорца и передан законному владельцу», — отметили в управлении.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража», по которому подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.