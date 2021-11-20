Москва, , 10:16 — REGNUM АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) совместно с министерством здравоохранения Узбекистана в рамках нацпроекта прорабатывает возможность поставки медицинских симуляторов стоимостью $23 млн. Как сообщает сайт РЭЦ, манекены, выполненные с анатомической точностью, необходимы для обучения врачей-хирургов и будут использоваться в 11 медицинских вузах Узбекистана.

«Первая поставка запланирована весной 2022 года, российский производитель обеспечит гарантийное и сервисное обслуживание симуляционного оборудования при дальнейшей эксплуатации. Создание обучающих центров нового поколения, оснащенных инновационными медицинскими тренажерами, обеспечит высокую подготовку обучения специалистов отрасли», — отметила генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

АО ЭКСАР и АО РОСЭКСИМБАНК обеспечат финансирование проекта в рамках своих кредитных и страховых продуктов поддержки российского экспорта.

Напомним, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Развитию российско-узбекских бизнес-проектов РЭЦ способствовал и ранее. О том, что российский бизнес в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» готов предложить партнерам из Узбекистана современные решения для модернизации экономики и народного хозяйства, было заявлено в апреле 2019 года на площадке офиса Российского экспортного центра в Ташкенте. Речь шла о реализации перспективных проектов не только на территории Узбекистана, но и в третьих странах.

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.