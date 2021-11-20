Москва, , 10:14 — REGNUM Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» готов поддержать крупный инфраструктурный проект по модернизации 202 насосных станций в Узбекистане. Как сообщает сайт РЭЦ, соответствующее соглашение подписали АО «РЭЦ», ВЭБ. РФ и Министерство водного хозяйства Узбекистана на полях второго российско-узбекского межрегионального форума. Общая сумма проекта составит $577 млн.

«Мы намерены продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, а также развивать новое партнерство, стоимость которого мы оцениваем в $11 млрд. Мы можем подобрать добросовестных отечественных производителей, готовых реализовать проекты в сфере модернизации пассажирских перевозок, альтернативной энергетики, строительства тепличных комплексов и многого другого», — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Российские экспортеры станут поставщиками 80% оборудования, необходимого для реализации проекта. Так, у российских производителей закупят насосы, электрические двигатели и электрические устройства.

Напомним, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта, консолидирующим группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

Для экспортеров также доступно экспортное консультирование, помощь в поиске потенциальных покупателей, участие в бизнес-миссиях, поддержка участия в зарубежных выставках и многое другое. Подробнее можно узнать зарегистрировавшись на платформе «Мой экспорт».