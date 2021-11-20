Москва, , 10:13 — REGNUM Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые упрощают подтверждение нулевой ставки НДС (налога на добавленную стоимость) для российских экспортеров при международных перевозках на морских и речных судах.

Инициатива реализуется в рамках работы по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт»: поправки в Налоговый кодекс, которые предлагаются в законопроекте правительства России, помогут трансформации делового климата в области экспорта товаров и услуг.

Сейчас для того, чтобы вывезти с территории России товары речными или морскими судами и получить возмещение НДС за эти услуги, нужно получить отметку «погрузка разрешена» от таможенных органов. Требование содержится в Налоговом кодексе в статье 165 (часть 2).

В законопроекте, который Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу 23 августа 2021 года, предлагается упразднить это требование и подтверждать вывоз товаров на основе электронного взаимодействия между Федеральной таможенной службой (ФТС) и Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Если ФНС в ответ на электронный запрос получит от таможенной службы подтверждение разрешения на погрузку — экспортер получит возмещение НДС, если нет — то нулевую ставку будут считать неподтвержденной.

«Мы поддерживаем инициативы правительства по упрощению процедуры возврата НДС для экспортеров. Новые поправки, которые предлагает этот законопроект, — это еще один шаг к тому, чтобы снизить административные затраты, связанные с необходимостью получения документов с отметкой таможенного органа и их представления в налоговый орган. Данное изменение важно для наших перевозчиков, которые водным транспортом доставляют товары на экспорт, для иных организаций, обрабатывающих экспортные товары в портах», — отметила гендиректор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ) Вероника Никишина.

Предполагается, что в случае одобрения законопроекта Госдумой и Советом Федерации, поправки вступят в силу с 1 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, «Международная кооперация и экспорт» помогает промышленным предприятиям осуществить поставки своих товаров на новые рынки сбыта, повысить конкурентоспособность российской продукции. Среди перспективных отраслей промышленности — металлургия, фармацевтика, легкая промышленность, химическая отрасль и многое другое.

Министерство промышленности и торговли России предлагает бизнесу ряд мер поддержки по выходу на внешние рынки.

Торговые представительства России за рубежом помогут проанализировать контрагентов и подскажут, каким требованиям должен соответствовать экспортный товар и на каких профильных выставках его можно представить.