Москва, , 10:11 — REGNUM Продвижением продукции Северного Кавказа займется Российский экспортный центр (входит в ВЭБ. РФ) в партнерстве с новым институтом развития Кавказ.РФ. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт», синергия инструментов поддержки, а также единые информационные ресурсы помогут наращивать экспортный потенциал региональных предприятий, в том числе — малого и среднего предпринимательства.

«Предприятия Северного Кавказа в 2021 году заметно увеличили как объем экспортных продаж, так и географию присутствия: продукция региона представлена в 134 странах. В первую тройку стран импортеров входят Азербайджан, Бразилия и Турция, которые активно закупают продукцию агропромышленного комплекса, удобрения и пластмассы северокавказского производства», — подчеркнула генеральный директор АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Вероника Никишина. Её слова цитирует портал exportcenter.ru.

Она также отметила, что объем поддержки экспорта из региона по линии Российского экспортного центра за 10 месяцев 2021 года составил более $400 млн, это примерно треть от всего объема экспортируемой продукции.

Институты развития планируют запустить совместную работу по реализации инвестиционных проектов в регионе, в рамках которой будет задействована широкая линейка финансовых и нефинансовых продуктов РЭЦ.

Напомним, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» направлен на создание дополнительных информационных сервисов для бизнеса, помогает ускорить и упростить выход на экспорт.

Для предпринимателей на базе РЭЦ начала работать комплексная цифровая экосистема поддержки «Одно окно». Она обеспечивает доступ из личного кабинета предпринимателя к государственным и другим услугам по сопровождению и упрощению выхода на международный рынок.

В регионах консультации для бизнеса проводят региональные экспортные центры. За рубежом экспортер может обратиться за помощью в торговые представительства России.