Москва, 20 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Для сохранения доходов граждан России предлагают развивать финансовые сервисы и бороться с недобросовестной рекламой финансовых услуг, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Мы видим, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, нарушение глобальных производственных логистических цепочек из-за антиковидных ограничений обуславливают рост цен на основные группы товаров и усиливают инфляционное давление, как в нашей стране, так и во всем мире», — отметил депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).

В таких условиях для решения поставленной президентом задачи сохранения располагаемых доходов граждан и их сбережений необходимо задействовать и другие инструменты денежно-кредитной политики, уверен парламентарий.

«Речь идет, прежде всего, о развитии финансовых сервисов для граждан, это в том числе борьба с навязанными услугами, скрытыми комиссиями, недобросовестной рекламой финансовых услуг», — перечислил Бахарев.

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