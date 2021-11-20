Москва, , 10:09 — REGNUM Компания Boeing и всемирно известный российский производитель титана ВСМПО-АВИСМА подписали в ОАЭ меморандум о расширении стратегического партнерства, согласно которому ВСМПО-АВИСМА останется крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолетов Boeing. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служба ВСМПО-АВИСМА.

Согласно соглашению, подписанному руководителями компаний на авиасалоне в Дубае, Boeing и ВСМПО-АВИСМА совместно: увеличат загрузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в России; увеличат объем инвестиций в НИОКР, продолжат создавать новые титановые сплавы, разрабатывать и внедрять инновационные технологии; найдут новые возможности производства на ВСМПО-АВИСМА дополнительных титановых узлов и компонентов, помимо закупок сырья и штамповок, для существующих и перспективных моделей гражданских самолетов Boeing.

Выходить ВСМПО-АВИСМА на зарубежные рынки помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

«Это соглашение с Boeing очередной раз подтверждает статус ВСМПО-АВИСМА как ведущего мирового производителя высокотехнологичной продукции. Уверен, что его реализация окажет существенное позитивное влияние на увеличение объемов российского несырьевого неэнергетического экспорта. Задача, которая стоит перед нами в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», — рост к 2030 году поставок российских несырьевых неэнергетических товаров на внешние рынки не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

Также не могу не отметить тот факт, что уже сегодня ВСМПО-АВИСМА строит свой бизнес на принципах устойчивого развития, это не только укрепляет позиции компании на глобальных рынках, но и показывает другим российским предприятиям преимущества современных моделей управления бизнесом», — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов подчеркнул: «Подписание меморандума фиксирует наш статус надежного основного партнера Boeing на многие годы вперед. Для нас это означает доверие к нашей титановой продукции и признание ее высокого качества. Стабильные долгосрочные отношения с компанией Boeing дают нам возможность и дальше расширять инвестпрограмму и развивать производственные мощности, а также продолжить внедрение ESG-принципов ведения бизнеса».

«Сегодня мы сделали еще один важный шаг в расширении нашего взаимовыгодного сотрудничества с ВСМПО-АВИСМА. Уже почти 25 лет этот поставщик является надежным стратегическим партнером компании Boeing», — прокомментировал событие президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил.

«В нынешнее непростое время, когда ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, меняют не только привычный ритм нашей повседневной жизни, но и затрагивают практически все стороны жизни общества, бизнеса, государства, важно продемонстрировать, что несмотря на все сложности, экспортные процессы продолжаются.

Это важно как для самих предпринимателей, работающих в непростых условиях, так и для иностранных клиентов, заинтересованных в сотрудничестве с надежными поставщиками, способными выполнить свои обязательства в самое сложное время. Важно это и для всего общества, черпающего уверенность в завтрашнем дне именно в таких примерах эффективности и способности продолжать работу в любых обстоятельствах», — отмечает на сайте exportcenter.ru генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Напомним, ВСМПО-АВИСМА является крупнейшим поставщиком титана для Boeing Commercial Airplanes. Титановые компоненты ВСМПО-АВИСМА используются при производстве гражданских воздушных судов Boeing 737, Boeing 767, Boeing 787, Boeing 777 и Boeing 777X.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» бизнес может воспользоваться широким инструментарием доступных для российских компаний финансовых и нефинансовых мер поддержки, включающим кредитование по конкурентным ставкам, поддержку в части сертификации, омологации и проведения НИОКР, а также создание центров послепродажного обслуживания за рубежом.

Для экспортеров также доступно экспортное консультирование, помощь в поиске потенциальных покупателей, участие в бизнес-миссиях, поддержка участия в зарубежных выставках и многое другое. Подробнее можно узнать зарегистрировавшись на платформе «Мой экспорт».