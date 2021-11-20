Манама, 20 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов поддерживают на Ближнем Востоке значительное военное присутствие, а в случае необходимости могут его быстро нарастить. Об этом 20 ноября заявил глава американского министерства обороны Ллойд Остин в ходе конференции «Манамский диалог» в Бахрейне.

(сс) Senior Airman Perry Aston Глава Пентагона Ллойд Остин

«Мы обладаем очень реальной силой (на Ближнем Востоке — ред.). Мы можем и будем ее поддерживать. Если будет нужно, мы перебросим дополнительные силы и сделаем это быстро», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Остин указал, что США считают приоритетной дипломатию и смотрят на военную силу как на средство поддержки. Также глава Пентагона добавил, что Вашингтон «настаивает на углублении многосторонних партнерств» в регионе, способных отразить стоящие перед Ближним Востоком угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября пакет бюджетных инициатив на общую сумму $1,75 трлн, направленных на поддержку социальной сферы США и борьбу с климатическими изменениями, был одобрен палатой представителей американского Конгресса.