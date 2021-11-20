Москва, 20 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Камеры малого космического аппарата «Аист-2Д» позволили запечатлеть несколько фаз продолжительного лунного затмения. Полученные со спутника фотографии опубликованы на сайте Роскосмоса.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лунное затмение

19 ноября в течение почти трёх с половиной часов с Земли можно было наблюдать частное лунное затмение, ставшее самым продолжительным с XV века. С территории России наблюдать затмение могли только жители регионов Дальнего Востока, поэтому астрономическое явление было запечатлено с помощью космических аппаратов.

Для фотофиксации лунного затмения были развёрнуты камеры малого аппарата «Аист-2Д», выведенного на орбиту в 2016 году. Этот спутник используется для научных экспериментов и сертификации целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли.

Также астрономическое явление наблюдали российские космонавты с борта Международной космической станции. Космонавт Пётр Дубров сделал несколько снимков с МКС, отметив, что лучшие получились из иллюминатора нового российского модуля «Наука».