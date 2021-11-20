Москва, 20 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Во второй половине дня 20 ноября, в субботу, в Москве и Московской области ожидается сильное выпадения осадков. Об этом 20 ноября рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег с дождем в Москве

«Основные осадки в Москве и Московской области мы ждем во второй половине дня с 14:00 и до вечера. Общее их количество ожидается от 15 до 25% месячной нормы. Это где-то 10−15 мм», — приводит его слова ТАСС.

Также Варакин указал, что в основном осадки будут выпадать в виде дождя и добавил, что из-за этого возможно возникновение пробок на автомобильных дорогах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в субботу, 20 ноября, в Москве будет облачно, осадки (мокрый снег с дождём), местами налипание мокрого снега, темпратура воздуха +1… +3 °C.