Абакан, 20 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В столице Хакасии Абакане выездной пункт вакцинации от COVID-19 развернули на территории строящейся соборной мечети «Аль-Куддус». Желающие могли поставить прививку после пятничной молитвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Правительство Хакасии Пункт вакцинации на территории мечети в Абакане

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Ранее глава региона Валентин Коновалов поручил организовать выездные пункты вакцинации на базе религиозных организаций. Договорённость об этом была достигнута с руководством религиозной организации «Махалля г. Абакана».

При этом одним из первых привился имам-хатыб организации Дилмурад Хушваков. Своему примеру он призвал последовать прихожан и жителей республики.

«Мы договорились с правительством Хакасии, чтобы открыть здесь пункт вакцинации от коронавируса. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям Хакасии, России. Не надо бояться. Дорогие братья, мы должны друг друга поддерживать», — отметил он.