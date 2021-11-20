Москва, , 09:51 — REGNUM Поздравления работникам и ветеранам транспортной отрасли с их профессиональным праздником направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 20 ноября обнародована на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Поздравляю вас с Днем работника транспорта — праздником, объединяющим представителей всех отраслей транспортного комплекса нашей страны. В отечественной транспортной отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие свое дело», — говорится в поздравлении.

Также в нем указывается, что работниками транспортной отрасли в течение прошедших лет был внесён колоссальный вклад в развитие экономики и социальной сферы России, а также в укрепление межрегиональных и международных связей, и улучшение качества жизни людей.

«Сегодня важно сконцентрировать усилия на решении первоочередных, востребованных временем профессиональных задач, добиваться реальных, ощутимых результатов в таких вопросах, как «расшивка узких мест» и модернизация инфраструктуры, повышение надежности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов, обновление общественного транспорта в городах и регионах России», — добавляется в поздравительном сообщении главы Российского государства.

Помимо того, российский лидер указала на важность внедрения в отрасли «новейших технологий и цифровых сервисов» и добавил, что необходимо содействовать «росту конкурентоспособности и эффективности транспортной отрасли».

Напомним, в первый раз День работника транспорта отмечался в России в 2020 году.