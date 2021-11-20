Улан-Удэ, , 09:46 — REGNUM В перинатальном центре Улан-Удэ 18 ноября родился ребёнок с редкой тяжёлой врожденной патологией — диафрагмальной грыжей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии, к его рождению подготовлена команда разных профилей.

Новорожденный Pedro Reyna

Патологию выявил акушер-гинеколог на 30 неделе беременности. На консилиуме с участием акушер-гинекологов, детских хирургов, реаниматологов и неонатологов определена тактика ведения беременности, родоразрешения и лечения ребёнка. Для проведения операции в Улан-Удэ был приглашён профессор Юрий Козлов.

«Вчера после рождения малыша (вес 3500 грамм!) путём кесарева сечения вновь состоялся консилиум онлайн хирургов ДРКБ, реаниматологов ГПЦ с участием профессора Ю.А. Козлова. Получено согласие матери на проведение ребенку операции», — отметили в минздраве.

Операцию проведут после стабилизации состояния ребёнка. В настоящее время он находится в отделении реанимации.

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