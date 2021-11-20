Вашингтон, 20 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об усилиях по мирному разрешению конфликта в Донбассе. Об этом 20 ноября говорится в заявлении российского посольства в США на официальной странице диппредставительства РФ в соцсети Facebook.

(сс) dbking Здание посольства России в США

«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что ситуацию, при которой вместо заезженных русофобских штампов американские эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США, можно только приветствовать.

Кроме того, отмечается, что в первую очередь это касается вопроса о том, чтобы власти Украины прекратили саботаж Минских договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ заявили, что власти России надеются на то, что США окажут влияние на Украину, чтобы Киев выполнял свои обязательства в рамках Минских договорённостей.