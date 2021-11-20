Томск, 20 ноября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Томске перед судом предстанут 33-летний мужчина и 42-летняя женщина по обвинению в краже. Мужчину также обвиняют в совершении убийства с особой жестокостью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

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По данным следствия, в апреле ранее неоднократно судимые обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли из подъезда жилого дома велосипед стоимостью 40 тыс. рублей.

На следующий день мужчина распивал спиртное со знакомыми в помещении заброшенного дома. В ходе гулянки он поссорился с собутыльницей. После того, как они остались одни, а женщина уснула, обвиняемый поджог помещение, после чего вышел и подпер дверь снаружи. В результате потерпевшая скончалась.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.