Владивосток, 20 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Приморском крае ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») завершили порядка 40% военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Военнослужащие прививаются от коронавируса в пунктах вакцинации, развёрнутых на базе медпунктов объединения и медицинских учреждений окружного подчинения.

пресс-служба ВВО «Препарат вводится тем военнослужащим, членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу, кто уже получил полный курс вакцинации».

Военнослужащие и другие категории граждан прививаются на добровольной основе. Перед процедурой все вакцинируемые и ревакцинируемые проходят обязательный медосмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в двадцати школах открылись временные пункты вакцинации от COVID-19.

Читайте также: Власти Москвы назвали процент ревакцинированных в городе