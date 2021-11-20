Курган, , 09:30 — REGNUM В Курганской епархии выпустили просветительские листовки на темы «Может ли христианин заниматься йогой?» и «Чем опасны тренинги личностного роста?». Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Йога

В Курганской епархии пояснили, что многие воспринимают йогу, как одну из разновидностей гимнастики. Однако это не так, поясняют в епархии.

«Йога — это часть религии индуизма, и никуда от этого не денешься. Само слово yoga происходит от санскритского yuj, что означает «сопрягать, связывать». А «религия» — от латинского religare: «связывать, соединять». В обоих случаях имеется в виду, что человек устанавливает связь с Богом — или с какими-то иными силами, невидимыми, но способными взаимодействовать с людьми. Таким образом, говорить, что йога внерелигиозна, просто нелогично: «йога» и «религия» — практически синонимы», — поясняется в официальном релизе епархии.

Также поясняется, что ключевой постулат йоги о реинкарнации — перерождении человеческих душ — противоречит христианскому вероучению о том, что жизнь даётся человеку только один раз, а потом смерть, последующее воскресение и суд (см.: Евр. 9: 27).

«Индуисты стремятся перестать страдать, а христиане — к тому, чтобы жить счастливо вместе с Богом и чтобы эта счастливая жизнь была бесконечной. Важнейшая христианская идея обожения — единения человека с Богом — основывается на осознании того, что и человек, и Бог — личности», — уточняют в пресс-службе Курганской епархии.

Отмечается, что издание материалов епархии о вреде оккультизма, секстанства, неоязычества идёт в рамках проекта «Зауральский центр духовно-нравственного развития личности», ставшего победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива-2021».