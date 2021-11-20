Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Власти России надеются на то, что США окажут влияние на Украину, чтобы Киев выполнял свои обязательства в рамках минских договорённостей. Об этом 20 ноября говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне на официальной странице диппредставительства РФ в соцсети Facebook.

Посольство России в США (сс) Aaron Siirila

«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минскими договорённостями», — указывается в сообщении.

Кроме того, в нем уточняется, что властям Украины необходимо прекратить саботировать Минские соглашения и приветствуются подсказки экспертов американской администрации.

«Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнёра для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября министр обороны Украины Алексей Резников попросил шефа Пентагона Ллойда Остина защитить воздушное пространство и море страны.